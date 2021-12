Villarreal vence Atalanta e avança para oitavas de final da Champions League

O Villarreal venceu a Atalanta nesta quinta-feira, 9, em Bergamo, por 3 a 2. O jogo foi válido pela última rodada da fase de grupos da Champions League.

A partida seria realizada na quarta, 8, como todos os outros jogos da rodada, mas foi adiada por conta da forte neve que impediu que o jogo acontecesse na data correta.

O primeiro gol do Villarreal foi marcado logo aos três minutos, com o holandês Arnaut Danjuma. Os visitantes ampliaram aos 42, com Érienne Capoue. O terceiro tento dos espanhóis foi marcado aos seis minutos do segundo tempo, novamente com Danjuma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Manchester City perde por 2 a 1 para o RB Leipzig pela Champions League

Messi e Mbappé brilham, e PSG goleia Brugge pela Champions League

A Atalanta ainda diminuiu com Ruslan Malinovskyi, 20 minutos depois, e com Duván Zapata, na reta final. Mesmo com menos posse de bola e finalizações, o Submarino Amarelo conseguiu ser mais efetivo dentro da sua proposta de jogo.

Com esse resultado, a equipe comandada por Unai Emery avança para as oitavas de final da competição. O Villarreal acabou na segunda colocação do grupo F, atrás do Manchester United, classificado com antecedência.

A Atalanta por sua vez terminou em terceiro e disputará a Europa League. Com seis pontos, o time de Gasperiri ficou quatro atrás do Villarreal.

Tags