Real Madrid bate Inter de Milão e avança em primeiro no grupo D da Champions

O Real Madrid confirmou nesta terça-feira a classificação para as oitavas da Liga dos Campeões na liderança do Grupo D. Com os brasileiros Éder Militão, Casemiro, Vinícius Júnior e Rodrygo entre os titulares, a equipe bateu a Internazionale por 2 a 0 no Santiago Bernabéu e chegou a 15 pontos, garantindo a primeira posição da chave. Já a Inter, mesmo com a derrota, avança para a próxima fase na segunda colocação, com 10 pontos.

As duas equipes começaram o jogo com um ritmo ofensivo, criando lances de perigo desde os primeiros instantes. Porém, o Real foi mais eficiente e inaugurou os marcadores aos 16 minutos. Rodrygo tocou para o meio, Casemiro fez o corta-luz e a bola ficou com Toni Kroos, que ajeitou e acertou um belo chute de canhota no canto direito, sem chances de defesa para Handanovic.

Após o gol, a Inter tentou aumentar a pressão sobre os espanhóis para chegar o empate, enquanto o Madrid passou a atacar nos contra-ataques. Os italianos tiveram oportunidades com Lautaro Martínez e Dzeko, mas ambos desperdiçaram. Já os mandantes ameaçaram com Jovic e em uma jogada de Rodrygo, que recebeu na entrada da área, girou e finalizou na trave.

A equipe nerazzurri não desistiu de igualar os marcadores e seguiu buscando o gol para empatar o confronto na segunda etapa. No entanto, aos 18, Barella se envolveu em confusão com Éder Militão, tentou agredir o jogador brasileiro e acabou sendo expulso, deixando a Internazionale em desvantagem numérica.

Os visitantes ainda tentaram criar forças para atacar, mas o Real aproveitou o jogador a mais para marcar o segundo aos 33 e confirmar a vitória. Marco Asensio recebeu passe na entrada da área, ajeitou para a perna esquerda e bateu no ângulo direito de Handanovic, anotando um golaço na partida e garantindo a classificação em primeiro lugar na chave.

