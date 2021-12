Liverpool vence Milan de virada e encerra fase de grupos com 100% de aproveitamento

Nesta terça-feira, o Liverpool enfrentou o Milan no San Siro e venceu por 2 a 1. O resultado confirma a classificação do time com 100% de aproveitamento, enquanto os italianos encerram a participação na competição na ultima posição do Grupo B, com quatro pontos.

Os donos da casa abriram o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Junior Messias cobrou escanteio na área e Romagnoli desviou. Alisson fez grande defesa, mas Tomori pegou o rebote e mandou par as redes.

Entretanto, os Reds chegaram ao empate ainda na etapa inicial, aos 35. Chamberlain fez jogada pela direita e chutou, Maignan espalmou e Salah pegou a sobra para igualar a partida. Já no segundo tempo, aos nove minutos, Origi aproveitou novo rebote do goleiro rossonero para finalizar de cabeça e virar o confronto para o Liverpool.

No outro jogo do grupo, o Atlético de Madrid derrotou o Porto por 3 a 1 e se classificou para as oitavas da Liga dos Campeões. Griezmann, Ángel Correa e De Paul marcaram para os espanhóis, e Sérgio Oliveira fez o gol de honra dos portugueses.

