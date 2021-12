Com gol nos acréscimos, Liverpool vence Wolverhampton e assume a liderança do inglês

Com o 1 a 0 no placar, o time comandado por Jurgen Klopp sobe para o topo da tabela com 34 pontos. Já os donos da casa ficam na oitava colocação, com 21 somados.

O Liverpool duelou com o Wolverhampton neste sábado, fora de casa, e conseguiu buscar a vitória para assumir a liderança do Campeonato Inglês.

Diante do 1 a 0 no placar, o time comandado por Klopp sobe para o topo da tabela com 34 pontos. Já os donos da casa estão na oitava posição, com 21 somados.

Na próxima rodada, o Wolves encara o City fora de casa. A partida está marcada para às 9h30 (de Brasília) do próximo sábado. O Liverpool, por sua vez, recebe o Aston Villa no mesmo dia, às 12 horas.

O jogo

O Wolverhampton não deu espaços para o Liverpool jogar no primeiro tempo. Com forte marcação e quase nenhuma chance criada, os dois times desceram para os vestiários zerados no placar.

Nos minutos finais, Alexander-Arnold cruzou na medida para Diogo Jota, que cabeceou rente à trave direita. Aos 38, com o caminho livre e após passe rasteiro de Handerson, Salah estava com o gol escancarado, mas Saiss surgiu na hora exata e impediu que o atacante abrisse o placar.

Na segunda etapa o cenário mudou um pouco. Com mais velocidade, Salah recebeu de Arnold e bateu de primeira. Thiago completou na pequena área e ficou com o rebote em seguida e tentou novamente, mas o goleiro José Sá foi o salvador do lance.

Aos 14, de forma bizarra, o goleiro do Wolves se atrapalhou com o seu companheiro fora da área e o Liverpool teve chance de ouro, mas inacreditavelmente não aproveitou. A bola sobrou para Diogo Jota e rumou para o gol, que estava sendo defendido por dois zagueiros. Ele soltou uma bomba, mas Coady salvou em cima da linha.

Até que enfim, no último minuto dos acréscimos, Salah dominou, entrou na área e cruzou para Origi, que dominou com o pé direito e marcou o único da partida.

