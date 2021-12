Mercado europeu: Cavani pode trocar Manchester United pelo Barcelona

Vínculo do atacante com clube inglês se encerra em junho de 2022

O atacante Edinson Cavani, do Manchester United, pode mudar de time na próxima temporada. Segundo informa o The Times, o uruguaio deseja ir para o Barcelona na janela de transferências do verão europeu, no meio de 2022.

O vínculo do jogador com os Red Devils se encerra em junho do ano que vem. Sendo assim, o atleta poderia se transferir para outro clube de graça, o que facilitaria o negócio com o Barcelona, já que os espanhóis se encontram em um momento financeiro delicado.

Com algumas lesões, Cavani perdeu espaço na equipe inglesa, atuando em apenas cinco partidas na Premier League nesta temporada, com um único gol marcado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Manchester United enfrenta o Arsenal, nesta quinta-feira, às 17h15 (de Brasília), pelo Campeonato Inglês. O clube, que já anunciou Ralf Rangnick como seu novo treinador, ainda será comandado por Michael Carrick. O interino afirmou que Cavani ainda não estará à disposição, apesar de já treinar normalmente com o elenco.

Tags