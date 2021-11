Com gol de CR7, Manchester United vence Villarreal e avança às oitavas da Champions

No primeiro jogo após a demissão do técnico Solskjaer, craque português voltou a ser decisivo e comandou a vitória dos diabos vermelhos por 2 a 0 sobre o Submarino Amarelo no estádio El Madrigal

O Manchester United-ING visitou o Villarreal-ESP na tarde desta terça-feira, 23, no estádio El Madrigal, em partida válida pela quinta rodada do grupo F da Liga dos Campeões. Com gol de Cristiano Ronaldo, mais uma vez decisivo, e bela atuação do goleiro De Gea, os ingleses venceram o time espanhol por 2 a 0 e garantiram vaga nas oitavas de final da competição.

A partida marcou o primeiro jogo do Manchester United após a demissão Ole Gunnar Solskjaer. O técnico dinamarquês foi demitido nesse domingo, 21, depois da derrota do time para o Watford por 4 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Inglês.

O primeiro tempo do United foi ruim, com pouquíssimas chances criadas, enquanto a equipe da casa tentava e finalizava mais ao gol defendido por De Gea. A melhor oportunidade para os ingleses foi em cabeceio de Cristiano Ronaldo após cruzamento do brasileiro Alex Telles.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante boa parte do segundo tempo, o desenho da partida foi o mesmo. Logo no início, aos 13 minutos, De Gea fez defesa espetacular para evitar gol do atacante Manu Trigueiros. Aos 25, o goleiro do Villarreal também foi obrigado a fazer milagre. Sancho dominou de cara para o gol, mas o argentino Rulli cresceu para cima do atacante e conseguiu defender usando sua perna esquerda.

O primeiro gol da partida veio aos 33 minutos. O volante brasileiro Fred apertou a saída de bola adversária e forçou o erro do zagueiro, que entregou de graça para Cristiano Ronaldo. De frente para o gol, o português deu um toque de classe para encobrir o goleiro e balançar as redes.

Pouco depois, aos 45, Jadon Sancho, aberto pela esquerda, recebeu passe de Bruno Fernandes e bateu firme, a bola ainda tocou o travessão antes de entrar e dar números finais ao jogo.

Com o resultado, os diabos vermelhos chegaram aos 10 pontos e não têm mais chances de sair da zona de classificação para as oitavas. Enquanto isso, o Villareal segue com sete, na vice-liderança.

O próximo e último compromisso do United pela fase de grupos da Liga será contra o Young Boys, em Old Trafford, no dia 8 de dezembro, às 17 horas (de Brasília). No mesmo dia, o Villarreal enfrenta a Atalanta na Itália.