Com bela atuação de Vinícius Jr, Real Madrid goleia o Granada pelo Espanhol

Neste domingo, Granada e Real Madrid se enfrentaram pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. Fora de casa, os comandados de Carlo Ancelotti golearam por 4 a 1, com gols de Marco Asensio, Nacho Fernández, Vinícius Jr. e Ferland Mendy. Luis Suarez descontou para os donos da casa.

Ex-atacante do Flamengo fez gol, deu dribles, provocou a expulsão de jogador adversário em jogada individual e foi o destaque da vitória merengue fora de casa. Com o resultado, o Real Madrid segue na liderança da tabela, com 30 pontos. Já a equipe de Robert Moreno figura na 18ª colocação, com 11.

Na próxima rodada, o Real Madrid recebe o Sevilla, no domingo, 28, às 17 horas (de Brasília). O Granada, por sua vez, visita o Athletic Bilbao, na sexta-feira, 26, no mesmo horário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No primeiro tempo, os visitantes saíram na frente aos 19 minutos. Marco Asensio aproveitou ótimo passe de Toni Kroos e bateu no canto esquerdo da meta. Seis minutos depois, o Real Madrid ampliou. Em nova assistência do alemão, Nacho Fernández bateu de curta distância sem chances para o goleiro e marcou o segundo gol merengue.

Aos 34, os donos da casa diminuíram o placar. Luis Suarez arriscou de longe, a bola desviou e parou no fundo das redes de Courtois.

Já na segunda etapa, aos 11 minutos, os merengues voltaram a ficar com dois gols de vantagem. Luka Modric acionou Vinícius Júnior em contra-ataque, e o brasileiro mandou para o fundo das redes. Aos 22, o atacante da seleção brasileira voltou a brilhar. Após ótima jogada individual, ele recebeu entrada dura de Monchu e o volante do Granada foi expulso. O técnico Robert Moreno também acabou recebendo um cartão vermelho logo em seguida.

O Real Madrid fez o quarto gol aos 31. Ferland Mendy recebeu belo passe de Casemiro, fintou o marcador e chutou no canto direito do goleiro Luís Maximiano para dar números finais ao jogo.