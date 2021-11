Daniel Alves é apresentado pelo Barcelona nesta quarta: "sensação indescritível"

O mais novo reforço do Barcelona foi apresentado nesta quarta-feira, no Camp Nou. De chinelo, Daniel Alves contou com a presença de alguns torcedores no estádio e mencionou a “sensação indescritível” de voltar ao clube catalão.

“Nem nos meus melhores sonhos tinha imaginado estar aqui neste momento. Muita gente fala que a primeira vez é inesquecível, mas acho que a segunda será ainda mais”, declarou à Barça TV.

“E eu estou usando chinelos porque muitas coisas podem mudar, mas outras não. É o maior e mais especial desafio da minha carreira. Minha força é quando as pessoas duvidam de mim”, afirmou Daniel, que tem contrato até o fim desta temporada com possibilidade de renovação.

Daniel Alves vê agora uma chance de ser convocado pelo técnico Tite para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Como o jogador não conseguiu liberação da La Liga para ser inscrito fora da janela de transferências, só poderá entrar em campo em janeiro de 2022.

"Você pode mudar o rosto e a fisionomia, mas a alma e o espírito não. Claro, de uma forma mais madura e inteligente. Eu quero ir para a Copa do Mundo de 2022 e tudo acontece aqui", disse.

O lateral usará a camisa 8 da equipe, que anteriormente foi usada por Iniesta. “Não importa o que está atrás [da camisa], mas o que está dentro. Eu mandei uma mensagem para Iniesta para pedir sua permissão e mostrar-lhe meu respeito”, contou o atleta.

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, destacou a força que Daniel Alves pode trazer ao time, mesmo não entrando em campo este ano.

“Hoje é um grande dia. Devo dizer a vocês que a direção e o treinador estão muito satisfeitos por trazer alma ao Barça”, afirmou o dirigente.

A primeira passagem do brasileiro pelo time foi entre 2008 e 2016. Entre os 23 títulos conquistados, estão três Liga dos Campeões e seis Campeonatos Espanhóis.

