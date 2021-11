Itália empata com a Irlanda do Norte e vai para a repescagem para a Copa do Mundo de 2022

Azurri ficou no 0 a 0 e viu a Suíça se classificar direto no grupo C das Eliminatórias Europeias

Com o novo empate nas Eliminatórias Europeias, a Itália não garantiu sua classificação direta para a Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira, 15. Os comandados de Roberto Mancini tiveram desempenho abaixo do esperado na segunda parte da competição e terão que disputar a repescagem.

A Itália precisava vencer a Irlanda do Norte nesta segunda-feira, mas ficou apenas com o placar de 0 a 0. Nos últimos cinco jogos das eliminatórias, foram quatro empates e uma vitória, terminando com 16 pontos.

Quem se classificou direto no grupo C foi a Suíça, que terminou o torneio de forma invicta e somou 18 pontos em oito jogos.