Torcedor é preso por racismo contra jogadores ingleses após final da Euro

Jonathon Best, de 52 anos, foi condenado a 10 semanas de prisão por cometer ataques racistas contra jogadores da Inglaterra, após derrota no pênaltis para a Itália na final da Eurocopa.

Na ocasião, o torcedor publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece dizendo "esses negros não podem jogar pela Inglaterra", de acordo com o jornal Evening Standard. Jonathon Best estava se referindo a Jadon Sancho e Marcus Rashford, jogadores do Manchester United, além de Bukayo Saka, do Arsenal, que desperdiçaram as penalidades na decisão da Euro.

Denis Brennan, juiz do caso, considerou os acontecimentos "corrosivos". Além disso, rejeitou pedidos para que Best fosse condenado apenas à reabilitação.

"As palavras que você usou foram ofensivas. Elas atingem a própria natureza de nossa sociedade civilizada e são corrosivas. Isso encoraja aqueles que desejam expressar uma visão semelhante", afirmou o juiz segundo o jornal.

