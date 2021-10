Com três gols de Salah, Liverpool goleia Manchester United por 5 a 0

Em pleno Old Trafford, atacante egípicio balança as redes três vezes e garante triunfo com autoridade do vice-líder da Premier League. Keita e Jota fecharam a conta

O Liverpool passeou em Old Trafford este domingo, 24. Pela nona rodada do Campeonato Inglês, o time comandado por Jurgen Klopp goleou o Manchester United por 5 a 0 e colou no líder Chelsea. Os gols foram marcados por Salah (3), Keita e Jota.

A equipe de Cristiano Ronaldo chegou ao quinto jogo sem vencer na competição. Com o resultado, o United desce uma posição e agora ocupa a sétima, com 14 pontos somados.

Com seus três gols, Salah chegou aos 107 tentos no Inglês e ultrapassou o lendário Didier Drogba. Agora, ele é o africano com mais gols no torneio.

Na próxima rodada, ambos os times entram em campo no próximo sábado. Enquanto o Liverpool recebe o Brighton às 11 horas (de Brasília), o United visita o Tottenham às 13h30.

O jogo

Os donos da casa não começaram nada bem. Logo aos quatro minutos da primeira etapa, o marcador foi estreado. Em jogada pela esquerda, Firmino recebeu na intermediária, passou para Salah, que girou e serviu Keita. O volante tocou na saída de De Gea e colocou o Liverpool na frente.

Aos nove foi a vez do United chegar com perigo, mas sem êxito. Rashford recebeu de Fred, se livrou da falta, puxou para o meio e bateu. A bola passou rente à trave de Alisson.

O Liverpool estava inspirado. Quatro minutos depois, Robertson lançou na frente da área e a bola sobrou com Keita, que acionou Alexander-Arnold. O lateral cruzou rasteiro e Jota fez o gol de carrinho. E não parou por aí. Nos últimos minutos, em troca de passes e entrosamento em dia, Keita chegou cruzando de primeira para o meio da área e Salah apareceu para empurrar para o gol pela décima vez consecutiva na competição.

Antes de descer para os vestiários, o United ainda contou com mais um de Salah. Jota rolou para o egípcio, livre, na direita, que dominou e finalizou rasteiro para anotar o segundo dele na partida.

No segundo tempo, nada diferente. Aos quatro minutos, sem piedade, Henderson deu ótimo lançamento de trivela para Salah. O egípcio entrou dentro da área e, de bico, faz o seu terceiro e quinto do Liverpool.

Três minutos depois, Cristiano anotou o dele, mas estava com o braço à frente na hora de receber o lançamento e o VAR marcou impedimento. Aos 14 minutos, para piorar a situação, Pogba foi expulso. O juiz revisou o lance da falta cometida pelo atleta e viu que ele vai com as travas da chuteira no tornozelo de Keita.

Até o apito final, o Liverpool ficou trocando passes como se tivesse treinando em campo. O Manchester United contou com torcedores deixando o estádio, sufoco a todo momento e, além do gol anulado de Cristiano, não conseguiu furar a defesa adversária. O passeio em Old Trafford foi concretizado.

