Com dores, Neymar desfalca PSG e não enfrenta o RB Leipzig na Champions League

13:21 | Out. 18, 2021

Atacante sente incômodo muscular após retorno da seleção brasileira e ficará fora do duelo contra o time alemão, na próxima terça-feira, 19

O Paris Saint-Germain terá um grande desfalque para a partida contra o RB Leipzig, nesta terça-feira, 19, às 16 horas (de Brasília), no Parc des Princes, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Neymar, com dores nos adutores, não irá a campo.

Segundo o clube francês, o atacante sente incômodo desde seu retorno da Seleção Brasileira. O jogador é dúvida para o duelo com o Olympique de Marselha, que ocorre neste domingo.

Os parisienses ainda terão que lidar com mais três baixas. O zagueiro Sergio Ramos, que ainda não estreou com a camisa do novo clube, segue rotina de treinamentos individualizados e ainda não possui condições de jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o volante Paredes lesionou o quadríceps direito na partida entre Argentina e Peru. Di María, suspenso, também não poderá ser escalado.

A boa notícia para o técnico Mauricio Pochettino deve ser os retornos de Lionel Messi e Marquinhos. Ambos foram desfalques do PSG no duelo com o Angers, na última sexta-feira, 15.

Tags