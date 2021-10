Japão vence Austrália pelas Eliminatórias Asiáticas; Irã e Coreia do Sul empatam

Nesta terça-feira, 12, o Japão ganhou da Austrália, por 2 a 1, pela 4ª rodada das Eliminatórias Asiáticas para a Copa. Ao Tanaka abriu o placar no Estádio Saitama aos oito do primeiro tempo. Já aos 25 minutos da segunda etapa, Aziz Behich deixou tudo igual. Por fim, o time da casa garantiu a vitória aos 40, com gol contra de Ajdin Hrustic.

Com o resultado, os japoneses ocupam a 3ª posição do Grupo B e somam seis pontos. A líder Austrália, que tem nove, perdeu seu primeiro jogo. Apenas as duas primeiras equipes de cada chave garantem vaga direta na Copa do Mundo. Os terceiros colocados disputarão playoffs.

O Japão volta a campo no dia 11 de novembro, às 8h00 (de Brasília), quando enfrenta o Vietnã fora de casa. Já os australianos recebem a Arábia Saudita no mesmo horário.

Irã x Coreia do Sul

Também nesta terça-feira, o Irã empatou com a Coreia do Sul, em casa, por 1 a 1. Heung-min Son, aos quatro minutos do 2º tempo, marcou para os visitantes no Estádio Azadi. Já aos 31, Alireza Jahanbakhsh deixou tudo igual.

Com o resultado, a Seleção Iraniana segue invicta, lidera o Grupo A e soma dez pontos. A Coreia do Sul, que tem dois a menos, é a segunda colocada.

Os iranianos voltam a campo em 11 de novembro, às 8h00 (de Brasília), quando enfrentam o Líbano, fora de casa. O time sul-coreano, por sua vez, recebe os Emirados Árabes Unidos no mesmo horário.

