França vira em cima da Espanha com gol de Mbappé e é campeã da Liga das Nações

A França se transformou no time da virada. Na noite deste domingo, a atual campeã do mundo voltou a acordar após levar um gol e conquistou o título da Liga das Nações em cima da Espanha, com o placar por 2 a 1, no Estádio San Siro, em Milão, na Itália.

Além das taça, os franceses ampliaram a série invicta. A última derrota da no tempo regulamentar de uma partida foi em junho de 2019, nas eliminatórias para a Euro-2020, contra a Turquia. Desde então, 25 partidas oficiais sem perder no tempo normal.

Neste domingo, após um primeiro tempo decepcionante das duas equipes, a etapa final foi disputada em ritmo alucinante. Aos 18, Theo Hernández, no meio da área, que acerta o travessão. No contra-ataque, Oyarzabal abriu o placar em belo chute cruzado.

Mas, a festa espanhola durou pouco tempo. Aos 20, Benzema mandou de chapa, no ângulo e deixou tudo igual. A virada veio aos 34, com Mbappé. Theo Hernández deixou o camisa 10 na cara do gol. O astro do PSG pedalou e bateu por baixo de Simón.

O lance chamou atenção pela suspeita de impedimento, mas a jogada acabou confirmada. As linhas traçadas não foram mostradas pela transmissão antes do fim da disputa. Os minutos finais foram de muita pressão da Espanha, mas o goleiro Lloris apareceu com duas grandes defesas e não permitiu que o título fosse para o outro lado. No fim, muita festa dos atuais campeões do mundo.

