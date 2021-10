Em jogo emocionante, Liverpool e Manchester City empatam pelo Campeonato Inglês

16:19 | Out. 03, 2021

Em Anfield, equipes empatam em 2 a 2 pela 7ª rodada da Premier League. Mané e Salah marcam para os donos da casa, e Foden e De Bruyne balançam as redes pelos visitantes

Neste domingo, 3, em Anfield, o Liverpool empatou com o Manchester City em 2 a 2, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Inglês. Mané e Salah marcaram para os anfitriões. Na equipe de Guardiola, Foden e De Bruyne foram os responsáveis por balançar as redes.

Todos os gols saíram no segundo tempo, mas a partida foi bastante movimentada desde o apito inicial. Com o ponto conquistado, os comandados de Klopp estacionam na segunda posição, seguidos pelos Citizens, com um ponto a menos. O resultado agradou o Chelsea, que segue líder da Premier League.

Ambos os clubes voltam a campo no próximo dia 16. O Liverpool visita o Watford, às 8h30 (de Brasília), enquanto o City recebe o Burnley, às 11 horas.

O jogo

Os visitantes foram superiores nos primeiros 45 minutos. Aos 21, Foden finalizou e Alisson fez uma boa defesa. Pouco tempo depois, o meia-atacante inglês cruzou para De Bruyne que, livre de marcação na pequena área, cabeceou pra fora.

Os Reds voltaram melhor no segundo tempo. Aos 14 minutos, Salah driblou Cancelo, fez boa arrancada e tocou para Sadio Mané, que colocou a bola no fundo das redes.

Contudo, os torcedores do Liverpool não tiveram muito tempo para comemorar, pois o City chegaria ao gol de empate aos 24. Gabriel Jesus fez boa jogada individual, tocou para Foden, que finalizou sem chances de defesa para Alisson.

Porém, o camisa 11 dos Reds apareceria de novo para colocar os anfitriões à frente do placar. Aos 31, Salah se livrou da marcação de três jogadores, invadiu a área, entortou o Laporte e bateu cruzado.

Mas o City persistiu e chegou ao gol de empate cinco minutos depois. Walker, dentro da área, tocou de letra para De Bruyne que, de longe, bateu colocado. A bola desviou em Matip e entrou.

O Liverpool ainda desperdiçou uma grande chance de fazer o terceiro gol. Ederson falhou e Fabinho viu o gol vazio em sua frente, porém, quando foi finalizar, foi travado por Rodri.

