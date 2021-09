Leicester e Napoli empatam por 2 a 2 pela estreia da Europa League

Leicester e Napoli empataram em 2 a 2 nesta quinta-feira, no King Power Stadium, pela primeira rodada da Liga Europa. Os gols da equipe inglesa foram marcados por Ayoze Pérez e Harvey Barnes, enquanto Osimhen marcou duas vezes para os napolitanos.

O primeiro gol do Leicester foi de Pérez, logo aos nove minutos de jogo. Após muitas chances desperdiçadas pelo Napoli, Barnes acabou ampliado o jogo em contragolpe na segunda etapa. Poucos minutos depois, o atacante Osimhen descontou com muita categoria para os italianos e, faltando muito pouco para o apito final, empatou com cabeçada firme na pequena área.

Também pelo grupo C, o Spartak Moscou perdeu para Legia Varsóvia na última quarta, por 1 a 0. Assim, os russos lideram o grupo com três pontos por enquanto.

Mais cedo, outros jogos da primeira rodada aconteceram, com destaque para o empate do Olympique de Marseille com o Lokomotiv Moscou.

Confira outros resultados da 1ª rodada da Europa League:

Grupo A

Brondby 0 x 0 Sparta Praga

Rangers 0 x 2 Lyon

Grupo B

Mônaco 1 x 0 Sturm Graz

PSV 2 x 2 Real Sociedad

Grupo D

Eintracht Frankfurt 1 x 1 Fenerbahce

Olympiacos 2 x 1 Royal Antwerp

