Nantes x Lyon ao vivo: onde assistir à Ligue 1 do campeonato francês

A temporada 2021/2022 do futebol na Europa já teve início em alguns países, com o começo do Campeonato Francês, que contará com a presença de Messi, Neymar e Mbappé no PSG, e das fase preliminares da Liga dos Campeões, por exemplo. Em agosto, outros torneios relevantes, como o Campeonato Inglês, o Italiano, o Espanhol e o Alemão têm início.

Campeonatos europeus ao vivo: onde assistir na TV e online

Champions League:

TNT Sports, HBO Max e SBT

Campeonato Inglês:

Canais Disney e DAZN



Copa da Inglaterra:

DAZN

Copa da Liga Inglesa:

Canais Disney

Championship (segunda divisão inglesa):

Canais Disney

Campeonato Italiano:

Canais Disney

Copa da Itália:

DAZN

Campeonato Italiano Série B:

DAZN

Campeonato Espanhol:

Canais Disney

Copa do Rei:

Canais Disney

Campeonato Francês:

Canais Disney

Copa da França:

Canais Disney

Campeonato Alemão:

Onefootball

Copa da Alemanha:



Canais Disney

Liga Europa:

Canais Disney e SBT

Campeonato Português:

Canais Disney

Campeonato Holandês:

Canais Disney

Campeonato Turco:

DAZN

Campeonato Belga:

Canais Disney

Uefa Conference League:

Canais Disney

