Vini Jr brilha, mas Real Madrid fica no empate contra o Levante

O Real Madrid não conseguiu manter 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol neste domingo, mas, diante das circunstâncias poderia ser pior. Visitando o Levante no estádio Ciudad de Valencia, pela segunda rodada da competição, a equipe comandada por Carlo Ancelotti não fez um bom jogo e acabou empatando em 3 a 3. Bale e Vinicius Jr (2) marcaram os gols dos merengues. Roger Martí, Campaña e Rober Pier balançaram as redes para os donos da casa.

Com o resultado, o Real Madrid foi a quatro pontos na tabela, perdendo a chance de seguir lado a lado com o Atlético de Madrid, única equipe que venceu seus dois primeiros compromissos na atual edição do Campeonato Espanhol. O Levante, por sua vez, somou seu segundo empate no torneio, já que ficou no 1 a 1 com o Cádiz na estreia, fora de casa.

O Real Madrid não fez um primeiro tempo de encher os olhos, mas logo nos primeiros minutos conseguiu sair em vantagem. Alaba lançou para Benzema, que arrancou pela esquerda e tocou para trás, encontrando Bale, que chegou finalizando, sem chances para o goleiro do Levante. A jogada ainda foi revisada pelo VAR, mas não foi encontrada qualquer irregularidade.

Daí em diante o time comandado por Carlo Ancelotti pouco criou. Com dificuldades para levar perigo à meta adversária, o Real Madrid passou a apostar em chutes de média distância. O primeiro a tentar foi Alaba, que mandou à esquerda do gol.

Mais tarde, Bale, autor do primeiro gol, teve a chance de ampliar em cobrança de falta sofrida por Isco na entrada da área, mas faltou pontaria. Antes do apito final, Hazard ainda teve uma outra oportunidade, mas, ao tentar driblar, foi desarmado pela defesa do Levante próximo à área.

O que o Real Madrid não esperava era que o no segundo tempo o Levante iria voltar com uma outra postura. Logo no primeiro minuto, Roger Martí tocou na saída de Courtois, após vacilo da defesa merengue, para empatar o jogo e encher os donos da casa de confiança.

Aos 12 minutos, a situação ficou ainda pior para Carlo Ancelotti e seus comandados. Após boa trama pela direta, Campaña recebeu cruzamento no segundo pau e bateu de primeira, sem deixar a bola tocar no chão, marcando um golaço no estádio Ciudad de Valencia.

Só que Carlo Ancelotti não se deu por vencido e tratou de fazer mudanças na equipe para correr atrás do prejuízo. E foi justamente um dos jogadores acionados pelo treinador no decorrer do jogo que conseguiu empatar a partida para o Real Madrid. Aos 28 minutos, Casemiro deu um lindo passe em profundidade para Vinicius Jr, que disparou, invadiu a área e tocou no cantinho para deixar tudo igual.

Mas, o Levante não deixou o Real Madrid gostar do jogo. Aproveitando mais uma falha da defesa adversária, os donos da casa conseguiam retomar a frente faltando aproximadamente dez minutos para o fim do tempo regulamentar. Bardhi jogou na área em cobrança de falta, Nacho não conseguiu cortar de cabeça, e a bola acabou sobrando para Rober Pier, que teve o trabalho apenas de empurrar para o fundo das redes.

O problema é que o Real Madrid não desistia e antes do apito final teve tempo para novamente empatar o jogo. Benzema recebeu na esquerda e tocou para Vinicius Jr, que conduziu e tocou com categoria, no alto, fora do alcance do goleiro rival, que ainda viu a bola beijar a trave antes de morrer no fundo das redes. Desta forma, coube às duas equipes se conformarem com o movimentado empate em 3 a 3 no estádio Ciudad de Valencia.

