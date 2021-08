Antony recebe homenagem do Ajax por medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio

Fernando Scheffer venceu a prova dos 200 metros (m) estilo livre na tarde desta sexta-feira (13) no Torneio José Finkel.

A competição está sendo disputada até sábado (14) em piscina curta (25 m) na sede da Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA), em Bauru, no interior de São Paulo, e vale como seletiva para formar a seleção brasileira para o Mundial em piscina curta de Abu Dhabi (Emirados Árabes), que acontece entre os dias 13 e 18 de dezembro.

Medalhista olímpico dessa prova em Tóquio na piscina longa (50 m), o nadador do Minas Tênis Clube venceu a disputa com a marca de 1min42s41. Além do título, o tempo alcançado pela atleta é o novo recorde brasileiro e está abaixo do índice para o Mundial de Abu Dhabi. Murilo Sartori, que também esteve nos Jogos Olímpicos, ficou logo atrás e alcançou índice com 1min42s74.

“Claro que eu queria o recorde sul-americano da prova, mas foi bom. Importante ter também a companhia do Murilo e de outros nadadores que foram muito bem para que a gente forme um bom revezamento lá em Abu Dhabi, já que somos os atuais campeões”, disse Scheffer à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Na terça-feira (10), o nadador já havia vencido a prova dos 400 m livre, também alcançando o índice para o Mundial.

Nicholas Santos foi o mais rápido nos 50 m borboleta com 22s38. Aos 41 anos, o atleta (que já foi medalha de ouro no Mundial nos anos de 2012 e 2018) deve estar no evento do final do ano para tentar o tricampeonato da prova. Victor Baganha, de 19 anos, também nadou para o índice com 22s88. No naipe feminino da prova, Luana Ribeiro conquistou o índice por apenas um centésimo. A marca é 26s14, e a atleta do Minas Tênis Clube nadou 26s13.

Nathália Almeida, do Clube de Regatas do Flamengo, venceu os 400 m medley com 4min37s07 e garantiu outro índice. A nadadora, que fez parte do revezamento 4x200 m livre em Tóquio, já tinha as marcas dos 200 m medley e dos 400 m livre. Na versão masculina da prova, Brandonn Almeida, bronze no Mundial de 2018, nadou abaixo do índice e venceu com 4min06s84. Nos 100 m costas, Guilherme Guido alcançou mais uma marca para o Mundial de Abu Dhabi com 49s75. Gabriel Fantoni fez seu terceiro índice dentro do José Finkel com 50s05.

Ao todo, a seleção brasileira tem 20 vagas para o Campeonato Mundial de Natação, com seis delas reservadas para atletas femininas. A convocação ocorrerá após o final da competição. E a obtenção dos índices não garante a presença dos nadadores no Mundial. Será feita uma análise das marcas obtidas pelos atletas em relação ao resultado da mesma prova no Mundial de 2018, em Hangzhou (China).

