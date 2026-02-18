Times das Séries A e B
MELHORES ATAQUES
> Bahia: 26 gols em 11 jogos (média de 2,36)
> Athletico-PR: 23 gols em 11 jogos (média de 2,09)
> Vila Nova: 22 gols em 10 jogos (média
de 2,2)
> Grêmio: 22 gols em 11 jogos (média de 2)
> Internacional: 22 gols 11 jogos (média
de 2)
> Atlético-MG: 21 gols em 11 jogos (média de 1,9)
> Chapecoense: 21 gols em 12 jogos (média de 1,75)
> Náutico: 20 gols em 8 jogos (média de 2,5)
> Ceará: 19 gols em 8 jogos (média de 2,37)
> Goiás: 19 gols em 10 jogos (média de 1,9)
MELHORES DEFESAS
> Fortaleza: 1 gol sofrido em 8 jogos
> Goiás: 3 gols sofridos em 10 jogos
> Ceará: 3 gols sofridos em 8 jogos
> Náutico: 4 gols sofridos em 8 jogos
> RB Bragantino: 4 gols sofridos em
11 jogos
> América-MG: 6 gols sofridos em 8 jogos
> Juventude: 6 gols sofridos em 8 jogos
> Londrina: 7 gols sofridos em 8 jogos
> Corinthians: 8 gols sofridos em 11 jogos
> Fluminense: 8 gols sofridos em 10 jogos
> Vasco: 8 gols sofridos em 10 jogosDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente