Times das Séries A e B

Times das Séries A e B

MELHORES ATAQUES

> Bahia: 26 gols em 11 jogos (média de 2,36)

> Athletico-PR: 23 gols em 11 jogos (média de 2,09)

> Vila Nova: 22 gols em 10 jogos (média
de 2,2)

> Grêmio: 22 gols em 11 jogos (média de 2)

> Internacional: 22 gols 11 jogos (média
de 2)

> Atlético-MG: 21 gols em 11 jogos (média de 1,9)

> Chapecoense: 21 gols em 12 jogos (média de 1,75)

> Náutico: 20 gols em 8 jogos (média de 2,5)

> Ceará: 19 gols em 8 jogos (média de 2,37)

> Goiás: 19 gols em 10 jogos (média de 1,9)

MELHORES DEFESAS

> Fortaleza: 1 gol sofrido em 8 jogos

> Goiás: 3 gols sofridos em 10 jogos

> Ceará: 3 gols sofridos em 8 jogos

> Náutico: 4 gols sofridos em 8 jogos

> RB Bragantino: 4 gols sofridos em
11 jogos

> América-MG: 6 gols sofridos em 8 jogos

> Juventude: 6 gols sofridos em 8 jogos

> Londrina: 7 gols sofridos em 8 jogos

> Corinthians: 8 gols sofridos em 11 jogos

> Fluminense: 8 gols sofridos em 10 jogos

> Vasco: 8 gols sofridos em 10 jogos

