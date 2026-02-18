Maior Copa do Brasil da história inicia com recorde de clubes e jogos

A noite dessa terça-feira (17) foi marcada pelo primeiro dos 155 jogos previstos na Copa do Brasil deste ano. No Estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ), a Desportiva venceu o Sampaio Corrêa-RJ nos pênaltis, por 3 a 1, após empate por 1 a 1 no tempo normal. A noite dessa terça-feira (17) foi marcada pelo primeiro dos 155 jogos previstos na Copa do Brasil deste ano.

A Locomotiva Grená, como o time capixaba é conhecido, abriu o placar aos 24 minutos do segundo tempo, em chute forte de Tiago Moura. O empate dos anfitriões saiu aos 42, em penalidade cobrada pelo também atacante Octávio.

Na disputa por pênaltis, o Sampaio pecou na pontaria. O lateral Guilherme e os atacantes Matheus Goiano e Lecarlos desperdiçaram as cobranças, para alegria da torcida da Desportiva, que viajou mais de 470 quilômetros para empurrar o time em Saquarema. Foi a primeira vez que o clube avançou de fase na Copa do Brasil. A vitória valeu R$ 830 mil ao time capixaba pela classificação. Somados aos R$ 400 mil da cota de participação, a Locomotiva já acumula R$ 1,23 milhão em premiações no campeonato. A primeira fase reúne os 28 times classificados à competição que são os piores colocados no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Onze partidas movimentam o torneio nesta quarta (18) e mais duas na quinta-feira (19). Confira os confrontos, no horário de Brasília:

Jogos de quarta-feira (18) 16h - Porto-BA x Serra Branca - Agnaldo Bento, em Porto Seguro (BA) 16h30 - Maguary x Laguna - Arthur Tavares, em Bonito (PE)

17h - Baré x Madureira - Canarinho, em Boa Vista 19h30 - Araguaína x Primavera-SP - Mirandão, em Araguaína (TO) 20h - Betim x Piauí - Arena Urbsan, em Betim (MG)

20h - Santa Catarina x Iape - Alfredo Krieck, em Rio do Sul (SC) 20h - Gama x Monte Roraima - Bezerrão, em Gama (DF) 20h - América-SE x Tirol - Batistão, em Aracaju