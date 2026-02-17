Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paulistas batem gaúchas no fim da 1ª rodada do Brasileirão Feminino

Autor Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Lincoln Chaves - Repórter da EBC Autor
Tipo Notícia

A rodada de abertura da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol chegou ao fim na noite de segunda-feira (16), com duelos entre paulistas e gaúchas. Melhor para Santos e São Paulo, que venceram os duelos contra, respectivamente, Grêmio e Internacional.

Na Vila Belmiro, em Santos, o time da casa derrotou as Mosqueteiras por 2 a 1. A lateral Katrine inaugurou o placar aos cinco minutos do primeiro tempo. Ela apareceu pela esquerda e chutou da entrada da área, encobrindo a goleira Raíssa, marcando um golaço. Aos 19, a meia Yoreli Rincón cobrou escanteio pela direita e a zagueira Ana Alice completou, aumentando a vantagem das Sereias da Vila.

Na etapa final, aos 25 minutos, a meia Camila Pini levantou a bola na área pela esquerda e Allyne, que tinha acabado de entrar no lugar da também lateral Camila Arrieta, testou por cobertura para surpreender a goleira Taty Amaro. As gremistas tiveram chances de empatar, mas o placar não se alterou mais, com vitória santista no retorno da equipe paulista à primeira divisão.

O São Paulo, por sua vez, visitou as Gurias Coloradas no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, e também ganhou por 2 a 1, de virada. As Gurias Coloradas saíram na frente aos quatro minutos com Darlene, que recebeu belo passe da também atacante Sole Jaimes na área e tocou por cobertura, na saída da goleira Carlinha.

Antes do intervalo, aos 48, a zagueira Sorriso tentou afastar a cobrança de escanteio pela direita e a bola foi no travessão. A goleira Gabi Barbieri não conseguiu defender e a sobra ficou com Duda Serrana, que mandou para as redes. A virada das Soberanas veio no primeiro minuto da etapa final, com Crivelari, completando o passe da também atacante Gadu, que veio pela direita.

Próxima rodada

A segunda rodada do Brasileirão Feminino começa na sexta-feira (20), com três jogos. Às 19h (horário de Brasília), o Grêmio recebe o Palmeiras no Passo d'Areia, em Porto Alegre.

Mais tarde, às 21h, o Flamengo duela com o Red Bull Bragantino no Luso-Brasileiro. A partida na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, será transmitida ao vivo pela TV Brasil. Por fim, às 21h30, o Corinthians enfrenta o Fluminense na Neo Química Arena, em São Paulo.

No sábado (21), são mais duas partidas. Às 15h, América-MG e Internacional medem forças na Arena Frimisa, em Santa Luzia (MG). E a partir de 18h, o Botafogo visita a Ferroviária na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Já no domingo (22), às 15h, o Juventude pega o Atlético-MG no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS).

A rodada termina na próxima segunda-feira (23), com três duelos. Às 15h, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, tem Vitória e Mixto. Às 19h, o Cruzeiro encara o Santos na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).

A última partida começa às 21h, no Estádio Marcelo Portugal Gouveia, que fica no Centro de Formação de Atletas (CFA) de Cotia (SP), e opõe São Paulo e Bahia. A TV Brasil transmite o jogo ao vivo.

