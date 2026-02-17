Paulistas batem gaúchas no fim da 1ª rodada do Brasileirão Feminino

A rodada de abertura da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol chegou ao fim na noite de segunda-feira (16), com duelos entre paulistas e gaúchas. Melhor para Santos e São Paulo, que venceram os duelos contra, respectivamente, Grêmio e Internacional. A rodada de abertura da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol chegou ao fim na noite de segunda-feira (16), com duelos entre paulistas e gaúchas. Melhor para Santos e São Paulo, que venceram os duelos contra, respectivamente, Grêmio e Internacional.

Na Vila Belmiro, em Santos, o time da casa derrotou as Mosqueteiras por 2 a 1. A lateral Katrine inaugurou o placar aos cinco minutos do primeiro tempo. Ela apareceu pela esquerda e chutou da entrada da área, encobrindo a goleira Raíssa, marcando um golaço. Aos 19, a meia Yoreli Rincón cobrou escanteio pela direita e a zagueira Ana Alice completou, aumentando a vantagem das Sereias da Vila.

Na etapa final, aos 25 minutos, a meia Camila Pini levantou a bola na área pela esquerda e Allyne, que tinha acabado de entrar no lugar da também lateral Camila Arrieta, testou por cobertura para surpreender a goleira Taty Amaro. As gremistas tiveram chances de empatar, mas o placar não se alterou mais, com vitória santista no retorno da equipe paulista à primeira divisão. O São Paulo, por sua vez, visitou as Gurias Coloradas no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, e também ganhou por 2 a 1, de virada. As Gurias Coloradas saíram na frente aos quatro minutos com Darlene, que recebeu belo passe da também atacante Sole Jaimes na área e tocou por cobertura, na saída da goleira Carlinha. Antes do intervalo, aos 48, a zagueira Sorriso tentou afastar a cobrança de escanteio pela direita e a bola foi no travessão. A goleira Gabi Barbieri não conseguiu defender e a sobra ficou com Duda Serrana, que mandou para as redes. A virada das Soberanas veio no primeiro minuto da etapa final, com Crivelari, completando o passe da também atacante Gadu, que veio pela direita.

Próxima rodada A segunda rodada do Brasileirão Feminino começa na sexta-feira (20), com três jogos. Às 19h (horário de Brasília), o Grêmio recebe o Palmeiras no Passo d'Areia, em Porto Alegre. Mais tarde, às 21h, o Flamengo duela com o Red Bull Bragantino no Luso-Brasileiro. A partida na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, será transmitida ao vivo pela TV Brasil. Por fim, às 21h30, o Corinthians enfrenta o Fluminense na Neo Química Arena, em São Paulo. No sábado (21), são mais duas partidas. Às 15h, América-MG e Internacional medem forças na Arena Frimisa, em Santa Luzia (MG). E a partir de 18h, o Botafogo visita a Ferroviária na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Já no domingo (22), às 15h, o Juventude pega o Atlético-MG no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS).