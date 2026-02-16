Paulistão define classificados em volta de Neymar e goleada do Santos
O craque alvinegro foi a campo no segundo tempo logo depois do intervalo. O Peixe já vencia por 3 a 0, gols dos atacantes Gabriel Barbosa - o Gabigol - e Moisés e do meia Thaciano.
O camisa 10 não balançou as redes, mas nem precisou. O volante Gabriel Menino acertou um belo chute de fora da área para fazer o quarto. Depois, Gabigol anotou o quinto - e segundo dele na noite - e Benjamin Rollheiser, que entrou no lugar do artilheiro, fechou o placar em Santos (SP).
O triunfo levou o Peixe aos mesmos 12 pontos do Guarani, superando o Bugre no saldo de gols e assegurando a oitava posição, a última da zona de classificação às quartas de final. O Velo, com cinco pontos, terminou o Paulistão na 15ª posição, sendo rebaixado à Série A2 ao lado da Ponte Preta, que teve a queda decretada na rodada anterior.
Empate triplo na liderança
Nas quartas, o Alvinegro terá pela frente o Novorizontino, que finalizou a primeira fase na liderança mesmo com a derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). O zagueiro Gustavo Marques, o atacante Isidro Pitta e o goleiro Cleiton, de pênalti, marcaram para o Massa Bruta. Ambas as equipes somaram 16 pontos, mas o Tigre acabou na frente pelo número de vitórias (cinco a quatro).
O Palmeiras, que empatou por 1 a 1 com o Guarani na Arena Crefisa, em Barueri, foi mais um que encerrou a participação na primeira fase com 16 pontos. O Bugre saiu na frente com Lucca, mas o também atacante Flaco Lopez igualou para o time de Abel Ferreira. O Verdão deixou o Bragantino com a terceira posição por ter mais vitórias que o rival, mas terminou em segundo, atrás do Novorizontino, devido ao menor saldo de gols.
Mesmo com o empate e a vitória do Santos, o Guarani estava se classificando às quartas até os acréscimos do jogo em Barueri. Foi então que, a 300 quilômetros dali, em Ribeirão Preto (SP), o Capivariano, com um homem a menos, abriu o marcador contra o Botafogo-SP no Santa Cruz. O gol do atacante Felipe Azevedo levou o Leão da Sorocabana aos 13 pontos, eliminando o Bugre e entrando no caminho do Palmeiras nas quartas, graças ao sétimo lugar alcançado.
Tricolor e Timão ainda na briga
Os rivais São Paulo e Corinthians também se classificaram no domingo. O Tricolor venceu a lanterna e já rebaixada Ponte Preta por 2 a 1 no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O atacante Jonathan Calleri e Lucas Ramon marcaram para os visitantes e o também lateral Bryan Borges descontou para a Macaca. A equipe dirigida por Hernán Crespo somou os mesmos 13 pontos do Capivariano, mas terminou à frente, em sexto, pelo melhor saldo de gols. Nas quartas, o adversário será o Bragantino.
O Timão, por sua vez, visitou o São Bernardo no Estádio Primeiro de Maio e ganhou por 1 a 0, gol do volante André. O Alvinegro, atual campeão, foi a 14 pontos, na quinta colocação. A torcida, no entanto, foi dormir preocupada, já que o atacante Yuri Alberto sentiu o posterior da coxa nos instantes finais da partida e teve que sair carregado pelos companheiros.
O adversário corintiano nas quartas será a Portuguesa, que superou o Mirassol por 2 a 1, no Maião. Negueba colocou os anfitriões à frente, mas os também atacantes Maceió e Ewerthon decretaram a virada da Lusa, que chegou aos 15 pontos, na quarta posição, dando fim a uma invencibilidade de 24 jogos do Leão em seu estádio.
Os dias, horários e locais das partidas das quartas de final serão anunciados nesta segunda-feira (16) pela Federação Paulista de Futebol. Os confrontos serão realizados em jogo único. Novorizontino, Palmeiras, Bragantino e Portuguesa serão os mandantes, por terem campanha melhor que os adversários.
Internacional fica perto da decisão
O domingo foi marcado, também, pelos jogos de ida das semifinais do Campeonatos Gaúcho. Destaque para o Internacional, que venceu o Ypiranga por 3 a 0 no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). O lateral Braian Aguirre, o volante Thiago Maia e o goleiro Zé Carlos (contra) marcaram para o Colorado, que se classifica à decisão mesmo se perder por dois gols de diferença na partida de volta, sábado que vem (21), às 18h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.
Na outra semifinal, o Juventude segurou o empate por 1 a 1 com o Grêmio na Arena do Tricolor, na capital gaúcha. O atacante Tetê colocou o Imortal à frente e o lateral Patryck Lanza igualou para o Alviverde, que acabou o jogo com um a menos, após a expulsão do volante Léo Oliveira. A segunda partida será no próximo domingo (22), às 18h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).
Athletico leva empate em Londrina
Pelas semifinais do Campeonato Paranaense, o Londrina recebeu o Athlético no Estádio do Café e buscou o empate em 2 a 2, após sair na frente e sofrer a virada. Os donos da casa balançaram as redes com os volantes André Luiz e Lucas Marques. Goleador do Estadual, Felipe Chiqueti marcou dois para o Furacão e chegou a cinco na competição. O também atacante Iago Teles, do Tubarão, ainda perdeu um pênalti.
A partida de volta será no domingo que vem, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba. Em caso de novo empate, o finalista será conhecido nos pênaltis.