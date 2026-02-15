Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense

Cearense

Tipo Notícia

Floresta

4-3-3: Tiepo; Cedric, Eduardo, João Victor e Diego Matos; Marco Antônio, Danrley e Guilherme Borges; Bismark, Matheusinho e Celeri. Téc: Leston Júnior

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Pedro Gilmar, Éder e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Téc: Mozart

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 15/2/2026

Horário: 16 horas

Árbitro: Elizabete Esmeralda Cordeiro

Assistentes: Nailton Oliveira e Francisco Marcondes Simão

VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro

Transmissão: Canal Goat (Youtube), TVC Esporte (Youtube), Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

