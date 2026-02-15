Cearense 2026
Ferroviário
4-3-3: Sivaldo; Ramires (Felipe Sales), Léo Paraíso, Iago e Pedrinho (Pablo Maldini); João Neto (Fernando Portel), Brayan e Luan (Victor Diotti); Yair Mena, Kiuan (Carlinhos) e Jefinho. Téc: Nuno Pereira
Fortaleza
3-5-2: Brenno; Luan Freitas (Fuentes), Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Lucas Sasha, Pierre, (Ronald), Pochettino (Vitinho) e Lucas Crispim (Rodriguinho); Luiz Fernando (Prior) e Bareiro. Téc: Thiago Carpini
Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Data: 14/2/2026
Árbitro: Rodrigues Júnior
Assistentes: Renan Aguiar e Beatriz Ferreira
VAR: Joanilson Scarcella
Gols: 12min/1ºT - Bareiro (FOR); 13min/2ºT - Vitinho (FOR)
Cartões amarelos: Iago Fabrício, Luan (FER), Mailton, Cardona (FOR)
Público e renda: 2.220 pagantes / R$ 57.495