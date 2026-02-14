TV Brasil exibe jogo entre Bahia e Jacuipense neste sábado

A TV Brasil transmite, neste sábado (14), as emoções do confronto entre Bahia e Jacuipense válido pela oitava rodada do Campeonato Baiano. A transmissão do jogo é feita com sinal gerado pela emissora parceira, TVE Bahia, que integra a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). transmite, neste sábado (14), as emoções do confronto entre Bahia e Jacuipense válido pela oitava rodada do Campeonato Baiano. A transmissão do jogo é feita com sinal gerado pela emissora parceira, TVE Bahia, que integra a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

As equipes entram em campo às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), mas a emissora inicia sua transmissão a partir das 15h45 com um pré-jogo especial.

Com a vaga praticamente garantida na segunda fase, o Esquadrão de Aço, líder disparado, cumpre tabela diante do sétimo colocado, Jacuipense, que precisa da vitória para se classificar. Sobre o Campeonato Baiano A edição 2026 do Campeonato Baiano sofreu mudanças em relação a anos anteriores. Iniciado em 10 de janeiro e com previsão de término em 8 de março, a competição será realizada em paralelo ao Campeonato Brasileiro e contará com redução de datas, passando de 13 para 11 jogos. A primeira fase terá nove rodadas, com as quatro melhores equipes classificadas para as semifinais, que, assim como a final, serão disputadas em jogo único.

Participam do Campeonato Baiano 2026 dez clubes: Bahia, Vitória, Atlético de Alagoinhas, Jacuipense, Porto, Juazeirense, Jequié, Barcelona de Ilhéus, Bahia de Feira e Galícia. Jornada esportiva da TV Brasil em 2026 Além do Campeonato Baiano, a TV Brasil, emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), começa o ano de 2026 com os jogos de outros três campeonatos estaduais de futebol. Estão confirmados na programação os confrontos pela disputa dos Campeonatos Baiano, Capixaba, Cearense e Paraense. Paralelamente, cumprindo com a missão de dar visibilidade ao esporte feminino, a emissora também exibe os jogos da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino pelo terceiro ano consecutivo.