Rei do acesso?

Guto Ferreira acumula cinco acessos à elite nacional: Ponte Preta (2014), Bahia (2016), Inter (2017), Sport (2019) e Remo (2025)

