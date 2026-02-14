Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense 2026

Cearense 2026

Ferroviário

4-3-3: Silvado; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; Lucas Black, Brayan (Luan) e Thalisson; Yair Mena, Kiuan e Jefinho. Téc: Nuno Pereira

Fortaleza

3-6-1: Brenno; Luan Freitas (Brítez), Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Lucas Sasha, Pierre, Rodrigo, Pochettino e Lucas Crispim; Bareiro.
Téc: Thiago Carpini

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 14/2/2026

Horário: 16h30min

Árbitro: Rodrigues Júnior

Assistentes: Renan Aguiar e Beatriz Ferreira

VAR: Joanilson Scarcella

Transmissão: TV Verdes Mares, TVC, Goat, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO

