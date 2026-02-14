Cearense 2026
Ferroviário
4-3-3: Silvado; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; Lucas Black, Brayan (Luan) e Thalisson; Yair Mena, Kiuan e Jefinho. Téc: Nuno Pereira
Fortaleza
3-6-1: Brenno; Luan Freitas (Brítez), Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Lucas Sasha, Pierre, Rodrigo, Pochettino e Lucas Crispim; Bareiro.
Téc: Thiago Carpini
Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Data: 14/2/2026
Horário: 16h30min
Árbitro: Rodrigues Júnior
Assistentes: Renan Aguiar e Beatriz Ferreira
VAR: Joanilson Scarcella
Transmissão: TV Verdes Mares, TVC, Goat, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO