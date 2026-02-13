mudanças no elenco para 2026
Contratações (11 jogadores):
Mailton
Paulinho
Luan Freitas
Gabriel Fuentes (acertado)
Ryan
Ronald
Vitinho
Rodriguinho
Luiz Fernando
Lucas Braga (acertado)
G B (acertado)
Saídas (21 jogadores):
Tinga
Mancuso (empréstimo)
Bruno Pacheco
Weverson
Felipe Jonatan
Gastón Ávila
Benevenuto
Zé Welison
Martínez
Kauan Rodrigues (empréstimo)
Guzmán (empréstimo)
Pablo Roberto (empréstimo)
Matheus Pereira (empréstimo)
Moisés
Herrera
Marinho
Yago Pikachu
Breno Lopes
Lucero
Deyverson
Allanzinho (empréstimo)
Em negociação de saída (5 jogadores):
João Ricardo (empréstimo)
Helton Leite
Kuscevic
Matheus Rossetto
Diogo BarbosaDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente