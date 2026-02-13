Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

mudanças no elenco para 2026

Tipo Notícia

Contratações (11 jogadores):

Mailton

Paulinho

Luan Freitas

Gabriel Fuentes (acertado)

Ryan

Ronald

Vitinho

Rodriguinho

Luiz Fernando

Lucas Braga (acertado)

G B (acertado)

Saídas (21 jogadores):

Tinga

Mancuso (empréstimo)

Bruno Pacheco

Weverson

Felipe Jonatan

Gastón Ávila

Benevenuto

Zé Welison

Martínez

Kauan Rodrigues (empréstimo)

Guzmán (empréstimo)

Pablo Roberto (empréstimo)

Matheus Pereira (empréstimo)

Moisés

Herrera

Marinho

Yago Pikachu

Breno Lopes

Lucero

Deyverson

Allanzinho (empréstimo)

Em negociação de saída (5 jogadores):

João Ricardo (empréstimo)

Helton Leite

Kuscevic

Matheus Rossetto

Diogo Barbosa

