Arthur Elias convoca seleção feminina para primeiros amistosos do ano

O técnico Arthur Elias convocou a seleção brasileira feminina nesta quinta-feira (12) para os primeiros amistosos do ano, como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil. A novidade na lista de 26 convocadas para enfrentar Costa Rica, Venezuela e México é a catarinense Maiara Carolina Niehues (clube Angel City/EUA), que ganha a primeira oportunidade na Amarelinha aos 21 anos de idade.

Seis atletas voltam à seleção para os amistosos fora de casa nos dias 27 de fevereiro (Costa Rica), 4 de março (Venezuela) e 7 de março (México). Entre elas está a meio-campista Luana, que superou um câncer no sistema linfático (Linfoma de Hodgkin) e voltou a atuar pelo Orlando Pride (EUA) em setembro, após um ano em quatro meses de tratamento. Também retornaram ao elenco Tamires, Gi Fernandes, Adriana, Jheniffer e Jaque.