Arthur Elias convoca seleção feminina para primeiros amistosos do ano
Seis atletas voltam à seleção para os amistosos fora de casa nos dias 27 de fevereiro (Costa Rica), 4 de março (Venezuela) e 7 de março (México). Entre elas está a meio-campista Luana, que superou um câncer no sistema linfático (Linfoma de Hodgkin) e voltou a atuar pelo Orlando Pride (EUA) em setembro, após um ano em quatro meses de tratamento. Também retornaram ao elenco Tamires, Gi Fernandes, Adriana, Jheniffer e Jaque.
“A gente vive momentos diferentes em cada liga e em cada país na temporada, então a prioridade foi trazer jogadoras que já atuaram ou estão iniciando as competições, jogadoras que já tiveram o período de pré-temporada completo, e que entendemos que estão mais bem preparadas”, disse o treinador durante coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
SELEÇÃO BRASILEIRA CONVOCADA!