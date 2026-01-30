Reforços mais caros

1º - Lucas Paquetá (do West Ham para o Flamengo): 42 milhões 2º - Gerson (do Zenit-RUS para o Cruzeiro): 27 milhões

3º - Vitor Roque (do Barcelona-ESP para o Palmeiras): 25,50 milhões

4º - Thiago Almada (do Atlanta United-EUA para o Botafogo): 24,15 milhões 5º - Danilo (do Nottingham Forest-ING para o Botafogo): 23 milhões 6º - Samuel Lino (do Atlético de Madrid-ESP para o Flamengo): 22 milhões

7º - Paulinho (do Atlético-MG para o Palmeiras): 18 milhões 8º - Carlos Alcaraz (do Southampton-ING para o Flamengo): 18 milhões 9º - Gabigol (da Internazionale- ITA para o Flamengo): 17,50 milhões