Mundial de Clubes
Corinthians
4-3-3: Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Leticia Teles, Tamires; Ana Vitória (Jhonson), Duda Sampaio e Andressa Alves (Dayana Rodríguez); Jaqueline (Vic Albuquerque), Belén Aquino (Ivana Fuso) e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato
Gotham FC
4-3-3: Ann-Katrin Berger; Jeadyn Shaw, Bruninha (Mandy Freeman), Lily Reale e Emily Sonnett; Jealin Howell (Sofia Cook), Savannah Mccaskill e Rose Lavaelle (Khyah Harper); Gabi Portilho (Katie Stengel), Midge Purce e Jess Carter (Sarah Schupansky). Técnico: Juan Carlos Amoros
Local: Gtech Community Stadium, Londres, Inglaterra
Data: 28/1/2026
Árbitro: Tess Olofsson
Assistentes: Almira Spahic e Monica Brun Løkkeberg
Gol: Gabi Zanotti (Corinthians)
Cartões amarelos: Tamires, Ana Vitória e Andressa Alves (Corinthians); Jealin Howell e Savannah Mccaskill (Gotham FC)
Cartão vermelho: Brenno Basso - Auxiliar-técnico (Corinthians)