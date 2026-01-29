Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mundial de Clubes

Tipo Notícia

Corinthians

4-3-3: Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Leticia Teles, Tamires; Ana Vitória (Jhonson), Duda Sampaio e Andressa Alves (Dayana Rodríguez); Jaqueline (Vic Albuquerque), Belén Aquino (Ivana Fuso) e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato

Gotham FC

4-3-3: Ann-Katrin Berger; Jeadyn Shaw, Bruninha (Mandy Freeman), Lily Reale e Emily Sonnett; Jealin Howell (Sofia Cook), Savannah Mccaskill e Rose Lavaelle (Khyah Harper); Gabi Portilho (Katie Stengel), Midge Purce e Jess Carter (Sarah Schupansky). Técnico: Juan Carlos Amoros

Local: Gtech Community Stadium, Londres, Inglaterra

Data: 28/1/2026

Árbitro: Tess Olofsson

Assistentes: Almira Spahic e Monica Brun Løkkeberg

Gol: Gabi Zanotti (Corinthians)

Cartões amarelos: Tamires, Ana Vitória e Andressa Alves (Corinthians); Jealin Howell e Savannah Mccaskill (Gotham FC)

Cartão vermelho: Brenno Basso - Auxiliar-técnico (Corinthians)

