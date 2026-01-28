Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com gol de Gabi Zanotti, Corinthians vai à final da Copa das Campeãs

Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
O Corinthians vai decidir no próximo domingo (1º de fevereiro) o título da Copa das Campeãs, primeiro Mundial de clubes feminino organizado pela Fifa. Nesta quarta-feira (28), a equipe brasileira avançou à final da competição após vitória suada contra o Gotham FC (Estados Unidos) por 1 a 0, com gol de BGabi Zannotti, marcado nos minutos finais. As hexacampeãs da Libertadores enfrentaram o time norte-americano – vencedor da Copa das Campeãs da Concacaf - no Gtech Commnity, estádio do Brentfort, em Londres.

“Isso foi um sonho de longos anos, trabalhando no Corinthians, esperando essa oportunidade para a gente provar mais uma vez o quanto a gente merece ser referência neste mundo inteiro. Acham que o Brasil não consegue, mas a gente vem e mostra que pode. A soberba precede a queda”, disse Zanotti sob forte emoção ao deixar o campo, após mudar a história do jogo.

A final será no próximo domingo (1º de fevereiro), às 15h (horário de Brasília),no estádio do Arsenal, o Emirates Stadium, em Londres. As Brabas medirão forças com a equipe vencedora da outra semi, na tarde de hoje (28), entre a equipe do Arsenal (Inglaterra), vencedora da Liga dos Campeões da Europa, e o ASFAR (Marrocos), que faturou o título da Liga dos Campeões da África na temporada passada.

