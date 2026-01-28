Com gol de Gabi Zanotti, Corinthians vai à final da Copa das Campeãs
“Isso foi um sonho de longos anos, trabalhando no Corinthians, esperando essa oportunidade para a gente provar mais uma vez o quanto a gente merece ser referência neste mundo inteiro. Acham que o Brasil não consegue, mas a gente vem e mostra que pode. A soberba precede a queda”, disse Zanotti sob forte emoção ao deixar o campo, após mudar a história do jogo.
A final será no próximo domingo (1º de fevereiro), às 15h (horário de Brasília),no estádio do Arsenal, o Emirates Stadium, em Londres. As Brabas medirão forças com a equipe vencedora da outra semi, na tarde de hoje (28), entre a equipe do Arsenal (Inglaterra), vencedora da Liga dos Campeões da Europa, e o ASFAR (Marrocos), que faturou o título da Liga dos Campeões da África na temporada passada.
A festa ao lado da Fiel após a classificação!
