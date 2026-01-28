Com gol de Gabi Zanotti, Corinthians vai à final da Copa das Campeãs

O Corinthians vai decidir no próximo domingo (1º de fevereiro) o título da Copa das Campeãs, primeiro Mundial de clubes feminino organizado pela Fifa. Nesta quarta-feira (28), a equipe brasileira avançou à final da competição após vitória suada contra o Gotham FC (Estados Unidos) por 1 a 0, com gol de BGabi Zannotti, marcado nos minutos finais. As hexacampeãs da Libertadores enfrentaram o time norte-americano – vencedor da Copa das Campeãs da Concacaf - no Gtech Commnity, estádio do Brentfort, em Londres. O Corinthians vai decidir no próximo domingo (1º de fevereiro) o título da Copa das Campeãs, primeiro Mundial de clubes feminino organizado pela Fifa. Nesta quarta-feira (28), a equipe brasileira avançou à final da competição após vitória suada contra o Gotham FC (Estados Unidos) por 1 a 0, com gol de BGabi Zannotti, marcado nos minutos finais. As hexacampeãs da Libertadores enfrentaram o time norte-americano – vencedor da Copa das Campeãs da Concacaf - no Gtech Commnity, estádio do Brentfort, em Londres.

“Isso foi um sonho de longos anos, trabalhando no Corinthians, esperando essa oportunidade para a gente provar mais uma vez o quanto a gente merece ser referência neste mundo inteiro. Acham que o Brasil não consegue, mas a gente vem e mostra que pode. A soberba precede a queda”, disse Zanotti sob forte emoção ao deixar o campo, após mudar a história do jogo.