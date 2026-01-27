Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense 2026

Cearense 2026

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fortaleza

3-5-2: Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Rodrigo (Ronald), Sasha, Pochettino (Kayke) e Lucas Crispim; Moisés (Lucca Prior) e Bareiro. Téc: Thiago Carpini

Floresta

4-3-3: Jeferson Souza; Eliandro, Eduardo, João Victor e Marco Antônio (Nonato); Diego Matos, Danrley e Guilherme Borges (Cedric); Bismark (Diogo Mourão), Matheusinho (Vitinho) e Celeri (Thailor). Téc: Leston Junior

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Rodrigues Júnior

Assistentes: Nailton Oliveira e Fernando Bandeira

VAR: Joanilson Scarcella de Lima

Gol: Bareiro (24' 1T)

Cartões amarelos: Rodrigo (Fortaleza)

Público e renda: 5.333 pessoas e R$ 50.767

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar