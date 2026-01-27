Cearense 2026
Fortaleza
3-5-2: Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Rodrigo (Ronald), Sasha, Pochettino (Kayke) e Lucas Crispim; Moisés (Lucca Prior) e Bareiro. Téc: Thiago Carpini
Floresta
4-3-3: Jeferson Souza; Eliandro, Eduardo, João Victor e Marco Antônio (Nonato); Diego Matos, Danrley e Guilherme Borges (Cedric); Bismark (Diogo Mourão), Matheusinho (Vitinho) e Celeri (Thailor). Téc: Leston Junior
Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Árbitro: Rodrigues Júnior
Assistentes: Nailton Oliveira e Fernando Bandeira
VAR: Joanilson Scarcella de Lima
Gol: Bareiro (24' 1T)
Cartões amarelos: Rodrigo (Fortaleza)
Público e renda: 5.333 pessoas e R$ 50.767