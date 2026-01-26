Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fifa lança marca da Copa Feminina 2027 em evento no Rio de Janeiro

Autor Marília Arrigoni - Repórter da EBC
Marília Arrigoni - Repórter da EBC Autor
A 515 dias para a Copa do Mundo Feminina no Brasil, a Fifa divulgou em um hotel no Rio de Janeiro o emblema e slogan oficial do torneio. A marca une as letras M e W, que significam mulher e mundo em português e inglês (tradução de women e world). A junção das letras também forma um losango que remete à bandeira do Brasil e ainda lembra a geometria de um campo de futebol. O troféu do Mundial fica evidenciado em frente ao símbolo criado.

O slogan GO EPIC™ convida a torcida a fazer parte de uma jornada memorável no Brasil. Também foi lançada a identidade sonora do torneio inspirada em ritmos brasileiros, percussões ligadas ao samba e à herança afro-brasileira.

O evento conduzido pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, reuniu autoridades do esporte, personalidades do futebol masculino e feminino. 

“O Brasil vive e respira futebol, e já dá para sentir por aqui a empolgação em receber o mundo todo e sediar um evento histórico”, afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Lenda da modalidade, a ex-jogadora Formiga, que agora ocupa o cargo de diretora de Políticas de Futebol e de Promoção do Futebol Feminino da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte, participou do lançamento ao lado da jogadora ainda em atividade Cris Rozeira.

"Espero que possamos aproximar os torcedores ao futebol feminino e que possamos mudar, dia a dia, a estrutura do futebol feminino", ressaltou Formiga.

Evento de lançamento da marca da Copa do Mundo Feminina 2027, Cristiane, Formiga, Cafú, evento, rj - em 25/01/2026

Ícones deo futebol masculino, Cafu e Ronaldo Fenômeno foram convocados para representar o apoio dos atletas homens ao torneio.

"Eu sou brasileiro mais animado. Acho merecíamos a Copa no nosso país perante tudo o que essas meninas fizeram que para que esse momento chegasse. Temos umas das maiores representantes do futebol feminino aqui. Quando as condições eram precárias, vocês fizeram com que o futebol feminino fosse reconhecido mundialmente. Eu poderia falar de varios craques, mas o dia é de vocês", ressaltou o capitão do pentacampeonato, Cafu.

A Copa do Mundo masculina de 2026 também foi destaque do evento. Infantino salientou que [o torneio] "vai ser espetacular. O mundo necessita de união e alegria e vamos levar alegria nesse mundial".

Após o lançamento da Copa de 2027, a Fifa homenageou os heróis dos títulos mundiais da seleção brasileira: Pepe  (1958);  Mengalvio (1962); Jairzinho (1970); Bebeto (1994); e Cafu (2022).

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JANUARY 25: FIFA Legends friendly football match on the sidelines of the FIFA Women’s World Cup Brazil 2027™ tournament launch at the Copacabana beach on January 25, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier - FIFA / FIFA via Getty Images)

Para o público em geral, a praia de Copacabana foi palco do evento considerado pontapé inicial para o torneio, o primeiro da modalidade na América do Sul. Artistas desenharam no asfalto pinturas especiais que representavam as oito capitais brasileiras que vão sediar a competição. 

Um jogo com lendas da Fifa e ex-jogadoras fizeram uma partida promocional no Posto 4, que contou com torcida formada por crianças de projetos sociais de futebol de mulheres.

