Cruzeiro bate São Paulo e fatura bicampeonato da Copinha após 19 anos

O Cruzeiro conquistou de forma invicta – nove vitórias em nove jogos – o bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior competição de base do futebo brasileiro. Após hiato de 19 anos, o time mineiro levantou a taça no Estádio do Pacaembu, com vitória sobre o São Paulo,c ampeão de 2025. William abriu o placar para as Crias da Toca (apelido do time sub-20 do Cruzeiro) e Isac empatou no finzinho do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Gustavinho marcou o primeiro gol dele na competição, 11 minutos após deixar o banco de reservas, garantindo a vitória e o segundo título da história do Cruzeiro no torneio.