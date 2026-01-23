Cearense 2026
Quixadá
4-3-3: Josué; Lê Santos (Rafa Silva), Léo Ceará, Samuel, Dim; Dudu (Juninho Quixadá), Paulista (Arquias Gabriel), Rodrigo Canindé (Kaun); Lucão (Davi Brito), Conrado e Gleryston. Téc: Juranilson.
Ferroviário
4-3-3: Sivaldo; Jeffão, Léo Paraíso, Iago, Pedrinho; Lucas Black, Luan (João Neto), Thalisson; Yair Mena (Paulo Ricardo), Felipe Sales, Jefinho (Camilo). Téc: Nuno Pereira
Local: Estádio Abilhão, em Quixadá (CE)
Data: 22/01/2026
Horário: 20h30min
Árbitro: José Denis Garcês Lima
Assistentes: Jailson Albano da Silva e Antônio Wellington Furtado
Gols: Gleryston (11/1°T), Jefinho (41/1°T), Mena (16/2°T).
Cartões amarelos: Paulista, Léo Ceará (QUI); Pedrinho, Yair Mena, Iago, Lucas Black, Luan (FER).