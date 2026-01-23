Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense 2026

Cearense 2026

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Quixadá

4-3-3: Josué; Lê Santos (Rafa Silva), Léo Ceará, Samuel, Dim; Dudu (Juninho Quixadá), Paulista (Arquias Gabriel), Rodrigo Canindé (Kaun); Lucão (Davi Brito), Conrado e Gleryston. Téc: Juranilson.

Ferroviário

4-3-3: Sivaldo; Jeffão, Léo Paraíso, Iago, Pedrinho; Lucas Black, Luan (João Neto), Thalisson; Yair Mena (Paulo Ricardo), Felipe Sales, Jefinho (Camilo). Téc: Nuno Pereira

Local: Estádio Abilhão, em Quixadá (CE)

Data: 22/01/2026

Horário: 20h30min

Árbitro: José Denis Garcês Lima

Assistentes: Jailson Albano da Silva e Antônio Wellington Furtado

Gols: Gleryston (11/1°T), Jefinho (41/1°T), Mena (16/2°T).

Cartões amarelos: Paulista, Léo Ceará (QUI); Pedrinho, Yair Mena, Iago, Lucas Black, Luan (FER).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar