Cearense 2026

Autor
Quixadá

4-3-3: Josué Vinícius; Lê Santos, Léo Ceará, Samuel, Dim; Dudu, Gustavo, Paulista; Davi Silva, Conrado e Éric Lima. Téc: Juranilson.

Ferroviário

4-3-3: Sivaldo; Ramires, Léo Paraíso, Iago, Pedrinho; Lucas Black, João Neto, Thalisson; Yair Mena, Felipe Sales, Jefinho. Téc: Nuno Pereira

Local: Estádio Abilhão, em Quixadá (CE)

Data: 22/01/2026

Horádio: 20h30min

Árbitro: José Denis Garcês Lima

Assistentes: Jailson Albano da Silva e Antônio Wellington Furtado

Transmissão: FCF TV

