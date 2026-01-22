Cearense 2026
Quixadá
4-3-3: Josué Vinícius; Lê Santos, Léo Ceará, Samuel, Dim; Dudu, Gustavo, Paulista; Davi Silva, Conrado e Éric Lima. Téc: Juranilson.
Ferroviário
4-3-3: Sivaldo; Ramires, Léo Paraíso, Iago, Pedrinho; Lucas Black, João Neto, Thalisson; Yair Mena, Felipe Sales, Jefinho. Téc: Nuno Pereira
Local: Estádio Abilhão, em Quixadá (CE)
Data: 22/01/2026
Horádio: 20h30min
Árbitro: José Denis Garcês Lima
Assistentes: Jailson Albano da Silva e Antônio Wellington Furtado
Transmissão: FCF TV