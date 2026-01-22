Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bruna de Paula concorre ao prêmio de melhor atleta de handebol de 2025

A central brasileira Bruna de Paula é uma das três indicadas ao prêmio de melhor jogadora de handebol do mundo de 2025, anunciadas nesta quinta-feira (22), pela Federação Internacional de Handebol (IHF, sigla em inglês). Nascida em Campestre, no sul de Minas Gerais, a atleta da seleção brasileira, que defende o Györ (Hungria), concorrerá com as norueguesas Katrine Lunde e Henry Reistad, atuais campeãs olímpicas e mundiais.

O público em geral poderá participar da votação online, a partir do próximo domingo (25), nos canais oficiais da IHF. Os votos dos torcedores corresponderão a um terço do somatório geral.  

Bruna de Paula, de 29 anos, brilhou com a seleção brasileira feminina no Mundial, na Alemanha, quando anotou 33 gols em sete partidas, entre novembro e dezembro. Embora a Amarelinha tenha se despedido nas quartas de final, a central foi escolhida a melhor jogadora do país e também foi selecionada para compor a seleção da competição. Em 2023, a mineira  já fora protagonista com o Brasil na conquista do heptacampeonato dos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile).

Ainda criança, a mineira despertou para o handebol em sua cidade natal. Já adolescente , ela integrou a equipe de São José dos Campos (SP). Em 2016, com 19 anos, a brasileira apostou na carreira internacional e foi jogar no Fleury Loiret e logo na primeira temporada foi eleita a melhor jogadora estrangeira. Três anos depois, defendendo o Nantes, ela saiu de quadra como jogadora mais valiosas (Most Value Player-MVP) ao marcar 68 gols.  Em 2021, Bruna de Paula se transferiu para o clube Metz, em que foi campeã nacional e se destacou na Ligas Europeia. No ano seguinte, ela mudou-se para a Hungria para atuar pelo Györ, no qual foi bicampeã consecutiva da iga dos Campeões da Europa (2023/2024 e 2024/2025). 

