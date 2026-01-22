Bruna de Paula concorre ao prêmio de melhor atleta de handebol de 2025

Um post compartilhado por IHF (@ihfworldhandball)

Ainda criança, a mineira despertou para o handebol em sua cidade natal. Já adolescente , ela integrou a equipe de São José dos Campos (SP). Em 2016, com 19 anos, a brasileira apostou na carreira internacional e foi jogar no Fleury Loiret e logo na primeira temporada foi eleita a melhor jogadora estrangeira. Três anos depois, defendendo o Nantes, ela saiu de quadra como jogadora mais valiosas (Most Value Player-MVP) ao marcar 68 gols. Em 2021, Bruna de Paula se transferiu para o clube Metz, em que foi campeã nacional e se destacou na Ligas Europeia. No ano seguinte, ela mudou-se para a Hungria para atuar pelo Györ, no qual foi bicampeã consecutiva da iga dos Campeões da Europa (2023/2024 e 2024/2025).