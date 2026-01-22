Brasileirão 2025
Tirol
4-3-3: Rayr; Zé Augusto, Roni Lobo, Lucão e João Victor (Tauã); Sidney (Correia), Natan (Yuri Borges) e Fernandinho; Rochinha, Wilkson (Janeudo) e Rafinha (Madalena). Téc: Thiago Boiadeiro
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Alex Silva, Gabriel Silva, Éder e Fernando; Richardson (Zanocelo), Lucas Lima (João Gabriel) e Matheus Araújo; Pedro Henrique (Kauã Ziegler), Vina e Fernandinho (Lucca). Téc: Mozart
Local: estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Árbitro: Marcelo de Lima
Assistentes: Eleutério Marques e Camila Sousa
Gols: Vina (1' 1T e 42' 2T), Pedro Henrique (19' 2T), Yuri Borges (39' 2T) e Matheus Araújo (44' 2T)
Cartões amarelos: Roni Lobo (Tirol); Alex Silva, Pedro Henrique e Richardson (Ceará)
Cartão vermelho: Kauã Ziegler (Ceará)