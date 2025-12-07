Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

série a

série a

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Botafogo

4-2-3-1: Raul; Vitinho, Newton (Barboza), Marçal, Alex Telles; Allan, Marlon Freitas; Artur (Santi Rodríguez), Montoro, Barrera; Arthur Cabral. Téc: Davide Ancelotti

Fortaleza

4-4-2: Brenno; Mancuso, Gazal (Kuscevic), Ávila e Diogo Barbosa; Pikachu (Crispim ou Moisés), Sasha, Pierre e Pochettino; Breno Lopes e Bareiro. Téc: Martín Palermo

Local: Estádio Nilton Santos

Data: 7/12/2025

Horário: 16 horas

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva/MG

Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG e Celso Luiz da Silva/MG

VAR: Wagner Reway/SC

Transmissão: Sportv, Premiere, Globo, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri e YouTube O POVO e Esportes O POVO (jornada a partir das 15 horas)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar