série a
Botafogo
4-2-3-1: Raul; Vitinho, Newton (Barboza), Marçal, Alex Telles; Allan, Marlon Freitas; Artur (Santi Rodríguez), Montoro, Barrera; Arthur Cabral. Téc: Davide Ancelotti
Fortaleza
4-4-2: Brenno; Mancuso, Gazal (Kuscevic), Ávila e Diogo Barbosa; Pikachu (Crispim ou Moisés), Sasha, Pierre e Pochettino; Breno Lopes e Bareiro. Téc: Martín Palermo
Local: Estádio Nilton Santos
Data: 7/12/2025
Horário: 16 horas
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva/MG
Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG e Celso Luiz da Silva/MG
VAR: Wagner Reway/SC
Transmissão: Sportv, Premiere, Globo, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri e YouTube O POVO e Esportes O POVO (jornada a partir das 15 horas)