Brasileirão

Brasileirão

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo

Corinthians

3-5-2: Hugo Souza; André Ramalho, João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique; José Martínez, André, Breno Bidon, Garro e Angileri (Hugo); Dieguinho (Vitinho) e Gui Negão. Téc: Dorival Júnior

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 3/12/2025

Horário: 19 horas

Árbitro: Savio Pereira Sampaio/DF

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos-Fifa/PR e Daniel Henrique da Silva Andrade/DF

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira/SC

Transmissão: Sportv, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO

