Brasileirão
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo
Corinthians
3-5-2: Hugo Souza; André Ramalho, João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique; José Martínez, André, Breno Bidon, Garro e Angileri (Hugo); Dieguinho (Vitinho) e Gui Negão. Téc: Dorival Júnior
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 3/12/2025
Horário: 19 horas
Árbitro: Savio Pereira Sampaio/DF
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos-Fifa/PR e Daniel Henrique da Silva Andrade/DF
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira/SC
Transmissão: Sportv, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO