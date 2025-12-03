Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileirão 2025

Brasileirão 2025

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Flamengo

4-3-3: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho (Saúl) e Arrascaeta (Carrascal); Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Marcos Victor e Rafael Ramos; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 3/12/2025

Horário: 21h30min

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima/PE

Assistentes: Rafael da Silva Alves/RS e Thiaggo Americano Labes/SC

VAR: Emerson de Almeida Ferreira/MG

Transmissão: Globo, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar