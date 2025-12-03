Brasileirão 2025
Flamengo
4-3-3: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho (Saúl) e Arrascaeta (Carrascal); Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Marcos Victor e Rafael Ramos; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 3/12/2025
Horário: 21h30min
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima/PE
Assistentes: Rafael da Silva Alves/RS e Thiaggo Americano Labes/SC
VAR: Emerson de Almeida Ferreira/MG
Transmissão: Globo, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO