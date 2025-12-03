Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

37ª rodada

JOGOS PASSADOS

16/11 - Bragantino 2x0 Atlético-MG

19/11 - Palmeiras 0x0 Vitória

JOGOS DE ONTEM

Vasco 0x2 Mirassol

Grêmio x Fluminense - terminado após o fechamento da página

JOGOS DE HOJE

Fortaleza x Corinthians - 19 horas

Bragantino x Vitória - 19 horas (atrasado da 34ª rodada)

Juventude x Santos - 19h30min

São Paulo x Internacional - 20 horas

Bahia x Sport - 20 horas

Flamengo x Ceará - 21h30min

Atlético-MG x Palmeiras - 21h30min (atrasado da 34ª rodada)

JOGO DE AMANHÃ

Cruzeiro x Botafogo - 19h30min

