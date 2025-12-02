Brasil goleia e avança para semi da Copa do Mundo de futsal

Quem avançar entre Brasil e Espanha terá pela frente, na grande decisão da competição, o vencedor do confronto entre Argentina e Portugal, que também será jogado na sexta, mas a partir das 7h.

A equipe do técnico Wilson Saboia começou a partida acelerada, abusando da troca de passes, dribles e muita troca de posição das jogadoras. Desta forma, o placar foi aberto logo aos quatro minutos do primeiro tempo, com Emilly. O segundo gol brasileiro saiu aos nove, com finalização de Ana Luiza após grande jogada individual de Amandinha.

O Brasil continuou mandando nas ações, e precisou de mais dois minutos para ampliar. Após boa trama coletiva, Emilly recebeu a bola com muita liberdade e bateu de direita para voltar a marcar. Depois foi a vez de Vanin deixa o seu, com um chute de esquerda colocado. E, ainda antes do intervalo, a seleção brasileira chegou ao quinto, com Luana.