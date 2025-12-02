37ª rodada
JOGOS DE HOJE
Vasco x Mirassol - 19 horas
Grêmio x Fluminense - 21h30min
JOGOS DE QUARTA
Fortaleza x Corinthians - 19 horas
Bragantino x Vitória - 19 horas (atrasado da 34ª rodada)
Juventude x Santos - 19h30min
São Paulo x Internacional - 20 horas
Bahia x Sport - 20 horas
Flamengo x Ceará - 21h30min
Atlético-MG x Palmeiras - 21h30min (atrasado da 34ª rodada)
JOGO DE QUINTA
Cruzeiro x Botafogo - 19h30min
JOGOS JÁ REALIZADOS
16/11 - Bragantino 2x0 Atlético-MG
16/11 - Palmeiras 0x0 Vitória