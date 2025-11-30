Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Série A 2025

Série A 2025

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo

Atlético-MG

3-5-2: Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes), Bernard e Arana; Hulk e Dudu. Téc: Jorge Sampaoli

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 30/11/2025

Horário: 18h30min

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano/RO e Douglas Pagung/ES

VAR: Heber Roberto Lopes/SC

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar