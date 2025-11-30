Série A 2025
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo
Atlético-MG
3-5-2: Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes), Bernard e Arana; Hulk e Dudu. Téc: Jorge Sampaoli
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 30/11/2025
Horário: 18h30min
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES
Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano/RO e Douglas Pagung/ES
VAR: Heber Roberto Lopes/SC
Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO