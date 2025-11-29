Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Libertadores

Palmeiras

3-5-2: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Murilo; Khellven, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Allan e Piquerez; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Flamengo

4-3-3: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís

Palmeiras x Flamengo - Final da Copa Libertadores

Data: 28 de novembro de 2025

Local: Estádio Monumental de Lima, Peru

Horário: 18 horas

Transmissão: Globo, ESPN, GE TV, Disney e Paramount

Árbitro: Darío Humberto Herrera (ARG)

Assistentes: Cristian Gonzalo Navarro (ARG) e José Miguel Savorani (ARG)

VAR: Héctor Alberto Paletta (ARG)

