Libertadores
Palmeiras
3-5-2: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Murilo; Khellven, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Allan e Piquerez; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira
Flamengo
4-3-3: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís
Palmeiras x Flamengo - Final da Copa Libertadores
Data: 28 de novembro de 2025
Local: Estádio Monumental de Lima, Peru
Horário: 18 horas
Transmissão: Globo, ESPN, GE TV, Disney e Paramount
Árbitro: Darío Humberto Herrera (ARG)
Assistentes: Cristian Gonzalo Navarro (ARG) e José Miguel Savorani (ARG)
VAR: Héctor Alberto Paletta (ARG)