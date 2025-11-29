Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filipe Luís afirma que sempre acreditou no título da Libertadores

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

O técnico Filipe Luís afirmou, após a conquista da Copa Libertadores com a equipe do Flamengo, com uma vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras neste sábado (29) no Estádio Monumental de U, em Lima (Peru), que sempre acreditou que poderia levar o Rubro-Negro ao tetracampeonato da competição continental.

“Se eu esperava? Claro que esperava, pois sempre pensei grande, sempre pensei em conquistar coisas grandes. O Flamengo não tem que ser grato a mim, pois o Flamengo me dá essa oportunidade pela qualidade, investimento e organização. Me sinto privilegiado”, declarou o comandante da equipe da Gávea em entrevista coletiva.

Para Filipe Luís, ele faz parte de um grupo [como jogador e técnico] que está escrevendo uma página bonita da história do clube, repleta de conquistas importantes, como três edições da Copa Libertadores: “Antes de chegar aqui, o Flamengo tinha uma final de Libertadores. Agora tem cinco finais e quatro títulos, e continuará vencendo sem o Filipe, sem o Arrascaeta, sem o Bruno Henrique. Tenho certeza de que a nossa passagem aqui está sendo muito valiosa. Estamos deixando um clube muito melhor do que encontramos. Isso me deixa muito orgulhoso”.

Na coletiva, o técnico do Flamengo afirmou que, após a grande festa que a torcida fez na última quarta-feira (26) no embarque da equipe para Lima, está na expectativa para reencontrar os torcedores no Rio de Janeiro para comemorar o título continental: “Desejo esse carinho dos torcedores para os jogadores, pois eles merecem. Eles se esforçaram muito e desejo que vivamos esse momento de alegria. Que os torcedores do Flamengo vejam esse troféu maravilhoso e que continuem aumentando. Segundo o [ex-jogador] Zico, o torcedor é patrimônio do Flamengo”.

Tags

esportes Futebol Flamengo Palmeiras

