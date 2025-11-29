Brasileirão 2025
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Dieguinho e Lourenço; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé
Cruzeiro
4-3-3: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 29/11/2025
Horário: 21 horas
Árbitro: Savio Pereira Sampaio/DF
Assistentes: Bruno Boschilia/PR e Daniel Henrique da Silva Andrade/DF
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira/SC
Transmissão: Record, Cazé TV, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO