Brasileirão 2025

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Dieguinho e Lourenço; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé

Cruzeiro

4-3-3: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 29/11/2025

Horário: 21 horas

Árbitro: Savio Pereira Sampaio/DF

Assistentes: Bruno Boschilia/PR e Daniel Henrique da Silva Andrade/DF

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira/SC

Transmissão: Record, Cazé TV, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO

